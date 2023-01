"Buca in strada: la ripariamo"

È stato avviato ieri l’intervento di riparazione del cedimento dell’asfalto in via Carmen Zanti, a Luzzara, dove a fine agosto si era aperto un grosso buco, proprio al centro della strada. Le sollecitazioni di alcuni cittadini, riportate ieri dal Carlino, hanno avuto l’esito sperato, dopo mesi di attesa con tanto di cartelli a segnalare il pericolo. Inizialmente si era pensato che l’intervento fosse a carico della proprietaria della casa adiacente il cedimento. "Si pensava infatti che il buco si fosse formato per lo scavo di una condotta privata della fognatura. Ma si è scoperto – conferma il sindaco Elisabetta Sottili – che la causa è probabilmente legata a una tubazione differente. Con l’impresa che esegue questi interventi per conto di Iren, ci siamo attivati e in queste ore è in corso la riparazione. Abbiamo già spiegato la situazione alla proprietaria dell’abitazione di fronte e agli altri residenti". La proprietaria, Maria Teresa Manfredini, era anche disponibile a pagare la spesa dell’intervento, se fosse risultato un problema di competenza della sua tubazione. Ma l’accertamento lo ha escluso.