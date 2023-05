Buca nascosta dall’acqua: l’auto si schianta dentro a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 28 maggio 2023 – Evidentemente Cristina Frattini e l’italica burocrazia hanno un conto aperto. E se a fine 2021 la signora reggiana si era visto negare il greenpass a causa di una dose di vaccino in più, mai fatta, risultante a Merano (problema risolto dall’Asl di Reggio dopo un articolo sul nostro giornale), adesso i problemi nascono dalle complesse norme in tema di risarcimenti.

“Giovedì mattina c’è stato un problema a una tubazione in via Pindemonte, è intervenuta Iren, ma evidentemente la sistemazione non è stata fatta in modo ideale - racconta Cristina Frattini, docente allo Zanelli - perché l’acqua ha continuato a uscire per tutto il giorno, formando una enorme pozzanghera che impediva di vedere una buca profonda almeno trenta centimetri. Mio figlio, con la sua macchina ha dovuto fare manovra passando sopra l’acqua perché gli spazi erano angusti a causa delle numerose macchine parcheggiate dai clienti di un locale vicino".

“La buca non si vedeva – prosegue l’insegnante reggiana - e mio figlio ci è finito dentro con l’auto. Per fortuna, essendo in macchina senza farsi male. Ma vi lascio immaginare cosa sarebbe successo se lì sopra fosse transitato un ragazzino con la sua bici. Ho chiamato la polizia Locale e sono arrivati il tecnico del Comune, che si è dato da fare con grande impegno, e quello della municipalizzata che nel corso della serata hanno sistemato le cose. Tuttavia ho poi saputo che già nel pomeriggio una mia vicina di casa aveva avvisato i Vigili. Al danno poi si è aggiunta la beffa".

Cristina Frattini lamenta infatti che sarà molto complicato ottenere un risarcimento del danno: "Abbiamo speso 250 euro di carro attrezzi più il danno della macchina. Ieri ho chiesto lumi al Comune per il rimborso, visto che il danno è stato cagionato da una situazione di poca sicurezza dove non abbiamo responsabilità. Il Comune mi ha rimbalzato all’ufficio assicurativo che mi ha dato due modalità diverse per chiederlo. Poi devo essere io a tornare di persona dai Vigili, con foto fatte da me e dichiarando io che è intervenuta la Polizia Municipale e che ha fatto un verbale. Nonostante loro lo abbiano già fatto in loco con tanto di foto. Ma sul sito del Comune è descritta tutt’altra procedura".

“Insomma - conclude Cristina Frattini - , c’è il caos più assoluto e si fa fatica a raccapezzarsi. In ufficio dai vigili urbani poi mi hanno fatto capire che devo mettermi l’animo in pace perché, dato che c’era di mezzo un lavoro dell’Iren, ottenere un risarcimento sarà duro. Se cosi è, lo trovo assurdo. In via Pindemonte c’era una specie di voragine, non credo tocchi al cittadino dover pagare per danni causati da una manutenzione che si è rivelata approssimativa".