Buca pericolosa. Sbanda con l’auto e finisce fuori strada. Grave un 76enne

Si stava recando in un bar a Novi, per fare colazione con gli amici, quando ha improvvisamente sbandato in auto, finendo fuori strada. È accaduto verso le 7 di ieri mattina in via Novi, alle porte di Rolo. A provocare l’incidente sarebbe stata una buca sulla strada che, stando a quanto dichiarato da testimoni, pare che sia stata in grado di danneggiare una delle ruote della Fiat Panda finita fuori dalla carreggiata. Sul posto sono arrivati gli operatori della Croce rossa di Reggiolo per prestare le prime cure al ferito, che presentava traumi agli arti. Dopo le prime cure il 76enne è stato trasportato in ospedale a Guastalla in condizioni per fortuna non gravi. Occorre capire se effettivamente la sbandata sia stata provocata dal cedimento sulla carreggiata. Rilievi dei carabinieri di Campagnola, ai quale spetta verificare anche l’ipotesi emersa subito dopo la sbandata.

Nel pomeriggio soccorsi ancora mobilitati, stavolta in via Fangaglia a Cadelbosco Sopra, dove un uomo settantenne, abitante in paese, ha sbandato in bici finendo a terra. È stato soccorso in stato di choc, ma non risulta in pericolo di vita. E’ stato portato al Santa Maria Nuova di Reggio in ambulanza, accompagnato dal personale dell’automedica. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti. Non risultano coinvolti altri veicoli nell’incidente.

Una giornata, quella di ieri, caratterizzata da diverse cadute in bicicletta: nel tardo pomeriggio un uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente a terra in via Garlassi a Rivalta; soccorso dall’ambulanza, è stato portato all’ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.

Antonio Lecci