Bucano la ruota: ciclista raggirato

Non c’è più limite alla fantasia e all’inventiva di ladri e truffatori per poter fare facile bottino. Nuovo luogo di "caccia" dei soliti ignoti è stato l’altra mattina il parcheggio su cui si affaccia l’ufficio postale di Correggio, in centro storico. I ladri hanno seguito i movimenti di un pensionato, un ciclista amatoriale che era uscito per un giro in bici. Quando è entrato in ufficio per un prelievo – pare infatti che lo sportello automatico fosse momentaneamente fuori uso, come segnalato da alcuni cittadini – è scattata la trappola. È stato sgonfiato o bucato uno dei pneumatici. E quando il ciclista è uscito, si è messo in sella alla bici, dovendosi però fermare dopo alcuni metri proprio a causa del problema alla ruota. In quel momento sono entrati in azione i due ladri: "Problemi? Ha bisogno di un aiuto?", gli hanno detto, offrendogli quella che sembrava essere una cortesia. Il pensionato non ha minimamente sospettato di quelle persone. E non ha protetto il borsello, in cui c’erano oltre 500 euro appena prelevati, lasciato attaccato al sellino della bici, mentre con i due individui a lui sconosciuti cercava di riparare l’avaria. Alla fine il problema è stato risolto, con l’utilizzo di un apposito spray che mantiene temporaneamente in funzione il pneumatico, in attesa dell’intervento del meccanico. Ma quell’aiuto di qualche minuto è costato caro alla vittima. Poco dopo, riprendendo il borsello, ha notato che era aperto. E dall’interno mancavano i soldi.

Antonio Lecci