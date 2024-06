Buche in strada e auto danneggiate. Fioccano le proteste dei cittadini

Fioccano le proteste per le condizioni del manto stradale di un lungo tratto di via Mandrio, in territorio di Correggio, dove, anche di recente, si sono ripetuti alcuni spiacevoli inconvenienti a vetture in transito, a causa di danni provocati da buche e avvallamenti. C’è chi ha diffuso pubblicamente pure delle fotografie della situazione, con tanto di righello per evidenziare la profondità delle buche.

"È in questo stato che si presenta via Mandrio – dice un cittadino che transita su quella strada tutti i giorni per recarsi al lavoro – che è in una situazione scandalosa per essere una arteria viaria molto trafficata. È toccato a me rompere un pneumatico.

E penso alle ben più gravi conseguenze che potrebbero capitare in caso di impatto con un ciclista o con persone che viaggiano in moto. Ritrovarsi addirittura con tredici centimetri di buca sul manto stradale non è assolutamente accettabile". Il cittadino in questione si è già rivolto agli uffici comunali per ritirare il modulo da compilare per segnalare il danno e chiedere il risarcimento.

Inoltre, il caso non appare isolato. Di recente sono stati diversi i casi di danneggiamenti di pneumatici e ruote di veicoli a causa di queste "imperfezioni" sull’asfalto.

"Ho speso 260 euro per il pneumatico nuovo. E per fortuna procedevo a velocità ridotta, spostandomi verso il ciglio della strada per dare spazio a un altro veicolo che arrivava dalla direzione opposta. È la seconda volta che mi capita in pochi mesi", aggiunge un altro residente nella zona, il quale ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per segnalare immediatamente quanto accaduto e ottenere un verbale con cui richiedere il risarcimento dei danni.

È da diverso tempo che via Mandrio è tra le strade al centro di polemiche per buche, capaci di provocare incidenti e danni ai veicoli.

Antonio Lecci