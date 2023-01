Buche per strada, gli infortuni costati 700mila euro in 5 anni

Quanto ci costano le buche che si formano nelle nostre strade e che causano incidenti stradali?

Dal 2018 al 2021 sono state 1.614 le richieste di risarcimento inoltrate al Comune di Reggio Emilia da parte di cittadini che si sono infortunati sul suolo pubblico, a causa delle strade ammalorate. Una condizione che putroppo è ben conosciuta ai cittadini. L’amministrazione ha liquidato nel quinquennio 701.000 euro di danni, relativi a 586 contenziosi in cui è risultato soccombente.

A fornire i dati è l’assessore alla Mobilità Carlotta Bonvicini, rispondendo in Consiglio comunale ad un’interrogazione di Fabrizio Aguzzoli (esponente di Coalizione civica).

Bonvicini, nella risposta, ha ricordato tra l’altro il servizio di segnalazione delle buche nelle strade che i cittadini possono utilizzare, per richiedere piccoli interventi in capo al servizio Manutenzione del Comune. L’interpellanza di coalizione civica ha preso spunto dalla vicenda di una signora caduta per una buca lo scorso novembre.