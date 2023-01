Bucher Hydraulics, concorso per le scuole

In occasione del centenario dalla sua fondazione l’azienda Bucher Hydraulics ha indetto due concorsi rivolti alle scuole medie e superiori di Reggio Emilia e provincia.

Bucher Hydraulics è una delle cinque divisioni del gruppo multinazionale Bucher Industries, la sede italiana di Reggio Emilia si occupa della produzione di azionamenti e comandi idraulici innovativi per l’idraulica mobile e stazionaria.

"L’iniziativa nasce dalla forte appartenenza al territorio reggiano, che ci vogliamo impegnare concretamente a valorizzare. Desideriamo coinvolgere gli studenti delle scuole della Provincia in una riflessione su alcuni dei valori che riteniamo fondamentali per il futuro delle aziende - ha spiegato Gianni Mariani, Direttore Generale Operations dell’azienda - Pensiamo che l’anniversario della fondazione del gruppo Bucher Hydraulics sia l’occasione giusta per entrare in contatto con gli studenti di oggi - futuri lavoratori di domani- per conoscerli e per farci conoscere".

I concorsi sono così articolati:

- per le istituzioni scolastiche secondarie di I grado si richiede la realizzazione di un elaborato volto alla riflessione sul futuro industriale. La classe vincitrice verrà premiata con un buono del valore di 2.000 euro.

- per le classi IV e V delle istituzioni scolastiche secondarie di II grado si invitano gli studenti a riflettere, in modo costruttivo e con consapevolezza, sul tema dell’inclusione sociale. La classe vincitrice verrà premiata con un buono del valore di 2.500 euro.

Alle scuole sono stati inviati i bandi del concorso con ulteriori dettagli, termini e modalità di iscrizione.

Informazioni: Benedetta Bizzarri, tel. 0522928520, mail [email protected]