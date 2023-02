Buco enorme, si chiude la strada

Sono in corso lavori di ripristino su alcune strade e marciapiedi a Guastalla. Si sta intervenendo anche in via Cesarea, in centro storico, dove nei giorni scorsi è stato necessario l’intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco per far fronte a un evidente cedimento strutturale all’altezza di un pozzetto di scolo dell’acqua piovana, che ha provocato un grande buco (nella foto), molto pericolo per i passanti. Gli agenti di polizia, dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco, hanno chiuso il traffico sul tratto di strada interessato dal cedimento, in attesa dell’intervento dei tecnici per una prima messa in sicurezza dell’area. Poi è stato dato l’incarico per riparare in modo definitivo quel tratto di strada, per evitare possibili cadute o incidenti. I primi cedimenti in quel punto di via Cesarea erano segnalati da tempo.