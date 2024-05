Budapest e Brahms per chiudere in bellezza

La Budapest Festival Orchestra, diretta da Iván Fischer, chiude domani sera la stagione concertistica dei Teatri con un programma tutto dedicato a Brahms. Considerata una tra le dieci migliori orchestre al mondo, la Budapest Festival Orchestra sarà al Teatro Valli (con inizio concerto alle 20.30), con la direzione del suo fondatore Iván Fischer, i solisti Veronika Eberle, al violino, e Steven Isserlis , al violoncello, e un programma interamente brahmsiano, dedicato alla sua grande produzione sinfonica. L’orchestra esegue due delle sue ultime composizioni in questo ambito: la Quarta sinfonia (1885) con la sua malinconia profonda e inquieta, e il Doppio concerto (1887), genere ormai scomparso.

Completano il programma due danze ungheresi (n.21 e n.14), espressione di un mondo folclorico che esercitava su Brahms un grande fascino. I protagonisti di questa ultima serata concertistica sono tutti musicisti eccelsi: Iván Fischer, direttore d’orchestra, compositore direttore lirico, è considerato uno dei più gradi visionari della musica del nostro tempo. Alla metà degli anni ’80 ha fondato la Budapest Festival Orchestra, dove, nel corso degli anni, ha introdotto e consolidato numerose innovazioni. La sua idea è quella di un gruppo di musicisti, strutturati in varie combinazioni e stili musicali, al servizio della comunità. Veronika Eberle è stata portata all’attenzione internazionale a soli 16 anni da parte di Sir Simon Rattle, che l’ha introdotta al Festival di Pasqua di Salisburgo del 2006, Acclamato tanto per la sua profonda sensibilità d’artista, quanto per la sua strepitosa maestria strumentale, Steven Isserlis è uno dei più celebri violoncellisti di oggi.

Biglietti interi: 50/45/40/30 euro. Info: www.iteatri.re.it

Stella Bonfrisco