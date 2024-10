Budrio, scontro fra auto. In ospedale le due conducenti

Soccorsi sanitari in azione, nella tarda mattinata di ieri, per un incidente che ha coinvolto due autovetture in un violento scontro che si è verificato a Budrio di Correggio, in via Reggio. Per cause al vaglio degli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana, si sono scontrate due Citroen C3 con a bordo due donne, di 45 e 50 anni, residenti in zona.

Oltre al personale sanitario coordinato dal 118, sul posto, poco prima delle 11, sono stati inviati anche i vigili del fuoco, in quanto una delle conducenti risultava essere bloccata nell’abitacolo della vettura. Dopo le prime cure le donne ferite sono state accompagnate al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio con traumi piuttosto seri, ma non sembrano essere in pericolo di vita.

A Budrio sono intervenuti gli operatori delle ambulanze della Croce rossa di Correggio e di Reggio, oltre all’automedica della sede di Novellara. Evidenti i disagi al traffico per la chiusura del tratto di strada interessato dall’incidente, durante le operazioni di soccorso, oltre che durante la fase di recupero delle vetture gravemente danneggiate dallo schianto.

L’altra sera ancora soccorsi impegnati per un incidente stradale accaduto verso le 21 in via Pio La Torre, sempre a Correggio, dove nello scontro fra autovetture sono rimaste ferite due persone, accompagnate in ospedale a bordo dell’ambulanza, in condizioni giudicate di media gravità.

Per i rilievi risultano essere intervenuti i carabinieri. In quello stesso tratto di strada, in prossimità della zona artigianale correggese, di recente si sono verificati altri incidenti, alcuni anche molto gravi.

Antonio Lecci