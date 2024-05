Bufera contro Coalizione Civica: "Edicola come sede? Speculazione"

Edicola all’incrocio tra via Farini e corso Garibaldi come sede per la campagna elettorale di Coalizione Civica sequestrata dalla Municipale. Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli gridano all’ingiustizia: "Lo consideriamo un atto di squadrismo politico". Ma ora insorgono gli altri partiti in corsa. Interviene Uniti per Reggio: "È compito della forza politica assumere le dovute informazioni dagli uffici competenti e non ignorarne le indicazioni. Essersi assunti il rischio di aprire una sede non idonea nonostante il regolamento delle concessioni, ci suscita due domande: i principi di legalità e trasparenza tanto declamati hanno qualche valore o sono solo slogan elettorali?" E ancora, "insinuare nel cittadino il dubbio di indimostrabili differenze nel trattamento riservato alle forze politiche giova a migliorare la fiducia nelle istituzioni che si rappresentano? Ciò e ancora più grave se a farlo sono esponenti attualmente eletti in Consiglio. Questa polemica – incalzano – sa di speculazione elettorale volta a delegittimare l’operato dei servizi amministrativi, che invece hanno svolto correttamente il loro lavoro". Poi, "ai cittadini viene venduto un vittimismo dal sapore populista con conseguente richiesta di raccolta contributi con la scusa della ’profonda ingiustizia subita’". Verdi e Possibile dal canto loro dicono di essere stati "tirati in ballo da De Lucia, ma noi avevamo verificato che un’edicola non si può utilizzare come sede elettorale" anche se "ci sembrava una bellissima idea e abbiamo preso informazioni. Ma abbiamo rinunciato dopo aver verificato che non si poteva usare per scopi elettorali". A oggi "rimaniamo convinti fosse un’ottima idea. Tuttavia – proseguono – secondo la normativa le concessioni per le edicole non sono subaffittabili e anche se lo fossero la destinazione d’uso è molto stringente. Leggendo la norma, ci è sembrato evidente che non si potessero usare per questo scopo, cosa della quale, ci risulta, De Lucia era stato informato. Chiedono sibillinamente se noi, per via della nostra collocazione politica, avremmo subito lo stesso trattamento. Non lo sapremo mai, proprio perché noi abbiamo fatto attenzione a quel che facevamo, rispettando le regole, perché con la spregiudicatezza e la disinvoltura non si amministra la città". "Coalizione civica invoca l’esercito ma dimentica la Municipale – ironizzano da Sic! –. Nel peggiore populismo, urla, in modalità strilloni, sui social: ’Cosa sarebbe successo se l’edicola fosse stata utilizzata dal centrosinistra?’ La domanda però è un’altra: ’Come mai, seppur volendo, le liste di centrosinistra hanno fatto un passo indietro rispettando le regole?’ Domanda alla quale ovviamente non avremo risposta". La frecciata: "Se Coalizione Civica ha bisogno di spazi offriamo uno stanzino nella nostra sede in via Fornaciari. Abbiamo un contratto regolare".

c. g.