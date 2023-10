Bufera in Comune. Affidamento diretto al marito della Curioni: "Assessora, si dimetta"

È la società del marito dell’assessora Raffaella Curioni a selezionare la rassegna stampa che ogni mattina arriva sulla posta elettronica del sindaco, dei membri di giunta, dei consiglieri comunali, dei dirigenti e dei dipendenti ai quali spetta il servizio. La Lega preannuncia un esposto all’anticorruzione e chiede le dimissioni dell’assessora.

Esplode la bufera in Comune a Reggio. L’incarico da 7.500 euro complessivi (soldi pubblici), effettivo dal 1° ottobre, è stato affidato – con determina firmata dal dirigente Maurizio Battini, direttore generale del municipio – direttamente alla Pressline, società di cui è presidente e legale rappresentante Roberto Sacchelli nonché coniuge dell’assessora all’educazione e allo sport, Raffaella Curioni.

Da ieri, i documenti sono stati pubblicati sull’albo pretorio. Il consigliere comunale e segretario cittadino del Carroccio, Alessandro Rinaldi li ha spulciati e ora insorge. "La Curioni si dimetta. Faremo un esposto all’Anac per conflitto d’interessi", preannuncia. "Apprendiamo dall’albo pretorio del Comune di Reggio – premette Rinaldi – come l’ente abbia affidato in appalto diretto il servizio di rassegna stampa interna alla società Pressline per una durata complessiva di 12 mesi, prorogabili ad ulteriori 12 mesi previo accordo tra le parti. Esaminando l’organigramma di questa società affidataria del servizio abbiamo potuto constatare come il presidente nonché legale rappresentante sia Roberto Sacchelli, attuale marito dell’assessore in carica allo sport e alle politiche giovanili Raffaella Curioni".

Rinaldi poi tuona contro l’Amministrazione: "Siamo alle solite. Da consiglieri di opposizione abbiamo l’impressione che il ramificato sistema di relazioni economiche e clientelari del Comune sia il principale pilastro su cui si regge questa amministrazione di centrosinistra. Nella fattispecie stiamo parlando di un affidamento diretto addirittura ad un parente di primo grado di un assessore chiave della giunta comunale". E si domanda: "Si tratta di una procedura lecita? Non lo sappiamo, faremo a tal proposito un esposto all’autorità nazionale anticorruzione (Anac) a cui chiederemo se sussiste un conflitto di interesse ed un parere di compatibilità della Curioni con la carica di assessore comunale alla luce di questo nuovo affidamento diretto alla società presieduta dal marito. Quel che è certo, al di là di quello che sarà il giudizio dell’Anac, è che è assolutamente inopportuno che il marito di un assessore possa essere affidatario di un servizio per il quale riceve un compenso economico dal Comune di Reggio".

Il giovane leghista giustifica l’attacco: "È chiaro che qualunque cittadino, non solo noi consiglieri di opposizione che abbiamo il compito di svolgere un attività di controllo e trasparenza sull’operato dell’ amministrazione, possa avere comprensibilmente il sospetto che ci possa essere un interesse economico personale dell’ assessore dietro l’affidamento diretto di un servizio retribuito da parte del Comune ad una società presieduta dal marito. Si tratta a nostro modo di vedere di un fatto molto grave, speriamo senza precedenti, che ci costringe a chiedere pubblicamente le dimissioni di Raffaella Curioni dalle sue attuali cariche, considerata l’evidente inopportunità a ricoprire il suo ruolo politico a seguito di questo affidamento diretto".

Infine la chiosa di Rinaldi che sembra quasi aprire le danze in via anticipata ad una campagna elettorale che si preannuncia già frizzante: "Riteniamo politicamente inammissibile che il Comune di Reggio elargisca denaro pubblico in favore di una società presieduta dal marito di un assessore di primissimo piano della giunta Vecchi. Il Comune non è un serbatoio di denaro pubblico da cui attingere liberamente, ma un ente che deve operare con il solo obiettivo di migliorare la città e la qualità di vita dei propri cittadini. La mancanza di alternanza in un sistema democratico produce come conseguenze negative situazioni in cui il potere economico sembra farla da padrone, con noi al Governo della città queste ambiguità saranno solo un lontano ricordo".