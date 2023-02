(...) Apprendiamo che le indagini coinvolgono non solo il vertice dell’Aipo, ma pure importanti ingranaggi tecnico amministrativi dell’Ente. Un Ente già al centro dell’attenzione della magistratura reggiana che sta istruendo un processo per individuare le responsabilità di quanto accaduto il 12 dicembre 2017, quando una massa d’acqua di 10 milioni di metri cubi si riversò sull’abitato di Lentigione. Vicenda che già ha gettato un’ombra inquietante sulla capacità operativa e previsionale di un Ente, l’Aipo, che come mission dovrebbe garantire la sicurezza idraulica di un vastissimo territorio costellato di centri urbani e poli industriali. Non possiamo non notare il grande imbarazzo dell’Assessore regionale all’Ambiente che ha chiesto al dott. Berselli di dimettersi, ma lo stesso, ha respinto l’invito, non ha rassegnato le dimissioni, e si è più blandamente autosospeso dall’incarico. Un simile e inusuale comportamento suscita in noi grandi preoccupazioni sul futuro di Aipo e delle politiche regionali in materia. Come si pensa di uscirne in modo credibile visto che AIPO, nei prossimi mesi, dovrà gestire oltre 350 milioni di euro del Pnrr in opere sul fiume Po.(...)

Duilio Cangiari

Europa Verde