di Duilio Cangiari*

La notizia sul presunto coinvolgimento nell’inchiesta del direttore di Aipo, da pochi mesi nominato al vertice dell’Ente, rappresenta una secchiata di acqua gelida nella stanza dei bottoni dell’Ente e su chi ha ricoperto per anni incarichi prestigiosi. Una carriera, quella di Berselli, a cavallo tra politica e incarichi importantissimi in Enti sovraregionali. Inutile dire che la vicenda ha uno spessore mediatico e politico tale, da imporre una riflessione che vogliamo rendere pubblica. Lungi da noi voler fare un processo mediatico ma non possiamo non rilevare come questa vicenda getti ombre molto pesanti sulla credibilità delle azioni e degli atti degli Enti sovraregionali. (...)

* Europa Verde