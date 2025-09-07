Bufera sulle bandiere: "Emergency e Palestina. Esporle così è illegale"

Non accenna a placarsi il dibatttito riguardante l’esposizione delle bandiere palestinese e di Emergency in Municipio. Dal canto suo, l’ex consigliere comunale di centrodestra, Marco Eboli, ha chiesto al Prefetto, a norma di legge, la rimozione delle bandiere. "Ho segnalato al Prefetto - si legge nella nota di Eboli - l’illegale esposizione dalla sede del Municipio di Reggio Emilia, delle bandiere di Emergency e palestinese. Ho deciso di rivolgermi al rappresentante del Governo, affinché provveda immediatamente a far rimuovere le suddette bandiere, in quanto, sia la Legge 22 del 5/2/1998, sia il Decreto del Presidente della Repubblica 74/2000, vietano l’esposizione di bandiere straniere come nel caso di quella palestinese, o simboli privati quali quelle di partito, di associazioni, il caso di Emergenciy, organizzazioni varie. Confido che il Prefetto non venga meno ad un suo preciso dovere e disponga di far rimuovere immediatamente le due bandiere".

Dalle forze di opposizione, gli avvocati Giovanni Tarquini e Matteo Marchesini, della Lista Civica per Reggio Emilia e dell’Associazione Reggio Civica, intervengono sulla questione. "Reggio Emilia - si legge in una nota rilasciata dai due avvocati - si conferma palcoscenico privilegiato per la sinistra dei grandi gesti simbolici, delle bandiere esposte e delle dichiarazioni altisonanti, ma sempre meno della concretezza amministrativa. Il Comune, con il sindaco Massari, ha scelto di schierarsi apertamente sulla tragedia in atto a Gaza e dentro ai confini di Israele issando la bandiera palestinese e quella di Emergency sulla facciata del Municipio, quasi a voler trasformare la nostra sede istituzionale in un’arena di propaganda internazionale. E guai a chi non apprezza questa scelta perché inopportuna, divisiva e ancora una volta adottata senza considerare le disposizioni di legge (DPR 121/2000), la cui osservanza è il vero parametro della democrazia".

Tarquini e Marchesini passano poi all’attacco invitando l’amministrazione a pensare in primis ai problemi di Reggio: "Che a Gaza si stia consumando una tragedia immane è indiscutibile. Ma è altrettanto vero che una amministrazione locale dovrebbe avere come priorità i problemi dei cittadini: sicurezza, lavoro, infrastrutture, degrado urbano, sanità territoriale, servizi sociali, sostegno alle famiglie e molto altro. Così in piazza si parla di "genocidio", di "abisso della coscienza occidentale", di "flottiglie della resistenza non violenta": tutti argomenti delicatissimi e fondamentali per gli equilibri politici mondiali, certo. Intanto, però, il nostro centro cittadino muore abbandonato, i quartieri sono sempre più insicuri, le famiglie vivono schiacciate dal caro-vita, le liste di attesa per le visite si allungano, i giovani frequentano scuole e palestre fatiscenti….ad eccezione di quelle poche baciate dai fondi del Pnrr".

Infine la stoccata, tirando in ballo il nostro Tricolore. "Sono tanti i problemi concreti, reali, che non trovano certo una soluzione in una bandiera appesa per solidarietà a un popolo straniero o nella retorica di un sindaco che sembra più un attivista di una Ong o di un sindacato che un amministratore locale. Oggi Reggio Emilia si veste dei colori della Palestina e di Emergency e ben vengano tutti i colori di tutte le bandiere simbolo di pace, giustizia e solidarietà tra i popoli. Ma prima di loro deve brillare il nostro Tricolore, simbolo di unità, sacrificio, responsabilità, impegno, legalità e giustizia".

Cesare Corbelli