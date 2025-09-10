Bufera sulle nomine Acer. La minoranza non si placa. Tarquini: "Esposto all’Anac"

Dopo il dibattito infuocato in consiglio comunale, la vicenda delle nomine in Acer Reggio finirà sul tavolo dell’Autorità nazionale Anticorruzione. Come annunciato dal capogruppo in sala del Tricolore Giovanni Traquini, infatti, Lista Civica per Reggio sta presentando un esposto all’Anac contestando le decisioni assunte lo scorso 30 luglio dai sindaci reggiani, che hanno proclamato (con l’eccezione di Giuseppe Daviddi di Casalgrande) Federico Amico presidente dell’Azienda casa, Camilla Verona sua vice e Federica Zambelli consigliera di amministrazione. I nomi prescelti, a giudizio delle opposizioni reggiane, sarebbero infatti privi dei requisiti di onorabilità e professionalità e viziati da cause di decadenza.

In oltre due ore di dibattito in aula, osserva tuttavia Tarquini "non abbiamo sentito dalla maggioranza alcun riferimento al rispetto di ciò che stabilisce l’articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2013 e alla corretta applicazione dello statuto di Acer. E questo, viene da dire, è perché non li conoscono. E pur invitati a leggerli, evidentemente non lo fanno". Allora "la nostra città è davvero in mani sbagliate". Per il civico è inoltre "preoccupante, la risposta del vicesindaco De Franco, il quale afferma che il Cda di Acer è “un organo di indirizzo“ e gli amministratori “hanno un ruolo di direzione e indirizzo“, dimenticando che lo statuto dell’Azienda Casa attribuisce al Cda gli stessi poteri, doveri e responsabilità previsti dal codice civile per gli amministratori di società per azioni, tra cui “la gestione dell’impresa“". Insomma, prosegue Tarquini, "i membri del campo largo della sinistra seduti in consiglio comunale hanno dimostrato ancora una volta di non essere all’altezza del loro ruolo". Rincara la dose Matteo Marchesini, dell’associazione Reggio civica fondata dallo stesso Tarquini: "Se in gioco ci sono beni e servizi pubblici fondamentali, le nomine devono essere motivate, democratiche e meritocratiche".

Per Fabrizio Aguzzoli, firmatario di una mozione sulle nomine in Acer respinta dalla maggioranza, "quello che è accaduto con Acer non è discontinuità, ma la più classica spartizione di potere. Non è politica al servizio della città, ma l’ennesima commedia da manuale Cencelli". Sulla stessa linea l’altro consigliere di Coalizione civica, Dario De Lucia, che aggiunge: "In gioco ci sono 14,5 milioni di euro di crediti da esigere e oltre 400 appartamenti da ristrutturare", invece "le risposte del sindaco Massari e della sua maggioranza sono state solo attacchi al governo Meloni, evitando accuratamente di entrare nel merito delle loro scelte". "Una politica così – conclude – non risolve i problemi delle famiglie reggiane".