Bufera sull’esibizione di Shiva: "Condannato, ma il Comune finanzia"

Polemiche a Casalgrande dopo il concerto del rapper Andrea Arrigoni in arte Shiva durante il ‘Mosa festival’. Non sono mancate le proteste dopo il concerto di giovedì sera del 25enne Arrigoni. A criticare la presenza del rapper milanese è Gabriele Torricelli, ex consigliere comunale di maggioranza del Partito Democratico. "A Casalgrande – dice Torricelli – si è esibito il rapper Andrea Arrigoni, condannato a sei anni e sei mesi di carcere per tentato duplice omicidio. A Casalgrande spesso sono organizzate iniziative lodevoli per la legalità: ora sono però sorpreso per la presenza di Arrigoni. Spero di non rivederlo nuovamente in un festival finanziato dall’amministrazione comunale di Casalgrande. Preciso che non si tratta di un evento organizzato dal Comune di Casalgrande, ma era opportuno finanziare questa manifestazione? Il giovane rapper è stato condannato per tentato duplice omicidio per una sparatoria avvenuta nel luglio del 2023". Gabriele Torricelli contesta dunque principalmente il "finanziamento pubblico da parte del Comune".

L’ex consigliere di maggioranza evidenzia inoltre che il rapper Andrea Arrigoni "a Casalgrande non ha infranto nessuna legge: tuttavia la sua presenza, considerato quanto successo nel passato, mi è sembrata inopportuna visto che il Comune di Casalgrande è attento alla tematica della legalità, promuovendo diverse iniziative durante l’anno". L’amministrazione comunale di Casalgrande, da noi interpellata dopo le polemiche, nella giornata di ieri ha preferito non rispondere alle critiche dell’ex consigliere Gabriele Torricelli che ha pubblicato anche un post critico, sulla serata di giovedì, sulla sua pagina Facebook. Pure gli organizzatori del ‘Mosa festival’ ieri non hanno rilasciato dichiarazioni sulla serata tenutasi giovedì. Il ‘Mosa festival’ si svolge a Casalgrande dal 9 al 15 giugno nello stadio comunale.

m. b.