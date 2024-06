Bufera: vento, pioggia e grandine. Strade e campi allagati nella Bassa

Non sono mancati disagi alle strade e alla viabilità, nel tardo pomeriggio di domenica, in alcune zone della Bassa, dove si è scaricata la massima forza di un nubifragio proveniente da est, che ha colpito in particolare Rio Saliceto, Campagnola e Novellara, per poi spostarsi verso il Parmense. A Correggio gli esperti di ’Meteo in pillole’ hanno registrato un crollo della temperatura a 13 gradi, oltre 25 millimetri di pioggia caduti in un breve lasso di tempo, forte vento e una grandinata, per fortuna con chicchi di piccole dimensioni. Non si registrano danni, pur se in alcune zone ci sono stati allagamenti di strade, con difficoltà per il traffico. A Novellara diversi i quartieri interessati da strade allagate, con la situazione tornata alla normalità quando tutti i bocchettoni di scolo (alcuni intasati) sono stati finalmente aperti in modo totale. Forte la precipitazioni a Rio Saliceto, dove numerosi campi agricoli si sono trasformati in veri e propri laghi. Un ulteriore colpo all’agricoltura, con il rischio di ’asfissia’ delle colture a causa della troppa acqua stagnante nei terreni. Non si registrano interventi dei vigili del fuoco per liberare dall’acqua i piani bassi di edifici, ma la squadra del 115 del distaccamento di Guastalla è dovuta intervenire l’altra sera in una tenuta agricola di via Picenardi, alla periferia di Campagnola, per mettere in sicurezza l’atra di un edificio in parte reso inagibile dal cedimento parziale di un muro, con conseguenze pure alla copertura. Si tratta probabilmente dell’effetto del forte vento, con sferzate di pioggia, che hanno colpito un edificio disabitato e usato come deposito di attrezzature rurali. Non è stata coinvolta la adiacente abitazione.

Antonio Lecci