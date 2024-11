Bulli rapinatori al luna park: accerchiato un ragazzino

Guastalla, 26 novembre 2024 – Si era recato al luna park, in piazzale Ragazzi del Po a Guastalla, per trascorrere qualche ora di divertimento alle giostre. Ma è stato accerchiato da un gruppetto di ragazzi che lo hanno minacciato, costringendolo a consegnare il denaro che aveva con sé e che doveva servire proprio per acquistare i biglietti per le giostre. Una minaccia che si è trasformata in rapina, con il bottino piuttosto scarso, di una decina di euro, che è finita nelle mani del gruppetto di giovanissimi, protagonisti dell’episodio accaduto sabato scorso al parco divertimenti guastallese, attivo per la fiera di Santa Caterina.

La vittima, di circa 13 anni di età, ha preferito evitare una reazione, consegnando la piccola somma di denaro che aveva con sé. Tornato a casa, ha raccontato quanto accaduto, con uno dei genitori che si è poi recato alla locale caserma dei carabinieri per segnalare l’accaduto e formalizzare una denuncia. Un episodio che conferma come il fenomeno del bullismo giovanile possa sfociare anche in reati gravi, come può essere appunto una rapina con minacce. Un simile episodio si sarebbe verificato anche nel fine settimana precedente, sempre nella zona del luna park. Ma in questo caso l’intervento di alcuni passanti – pare con uno degli operatori delle giostre – avrebbe posto fine all’azione, con gli autori delle minacce che si sarebbero poi allontanati, sostenendo che non era accaduto nulla e che si trattava di uno scherzo. Versione differente, invece, quella fornita dalla vittima, che aveva invece parlato di un tentativo di ottenere il denaro.