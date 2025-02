Bullismo e violenza tra giovani: "Servono ordinanze specifiche"

La sicurezza urbana, il bullismo, il fenomeno della violenza tra giovani ma anche la manutenzione stradale. Sono temi al centro delle mozioni presentate dai consiglieri comunali di Alleanza Civica di San Martino in Rio e in discussione nella seduta della prossima settimana. Il gruppo di opposizione ritiene insufficienti le soluzioni intraprese finora dalla giunta comunale. E non manca il riferimento alla recente aggressione con minacce che ha coinvolto pure giovani del paese.

"Ci sono troppi comportamenti che non possono essere tollerati – dicono i consiglieri Davide Caffagni, Maura Catellani e Daniele Erbanni – e che vanno contrastati. Proponiamo di aggiornare il regolamento di polizia urbana, ormai risalente a dieci anni fa, di valutare l’emanazione di specifiche ordinanze, di vietare il consumo di bevande energizzanti ai minori così come consigliato da studi medici, e soprattutto di attivare la polizia locale per fare applicare il regolamento, sanzionando anche i minori, coinvolgendo i genitori. Anche la manutenzione stradale è divenuta un problema urgente. È ora di fissare obiettivi precisi: la mozione da noi presentata impegna sindaco e giunta a procedere entro il 2025 ad asfaltare tutte le strade ammalorate del centro e della frazioni di San Martino in Rio, oltre a ripristinare le strisce bianche a terra, sull’asfalto, ormai assenti o scolorite quasi ovunque".