Bullizza un coetaneo, denunciato

Bullo di 14 anni denunciato per lesioni all’Autorità giudiziaria minorile: da un anno perseguitava e vessava un quasi coetaneo con insulti, facendolo passare per ladro, da ultimo picchiandolo.

La vittima era così depressa e spaventata da non voler più andare a scuola o uscire di casa per il forte stato di ansia. Gli atti di bullismo, infatti, venivano commessi sia dentro all’istituto scolastico e in classe, che all’esterno. L’ultimo episodio - quello fisicamente più violento - è avvenuto il 14 febbraio e ha fatto sì che il padre della vittima si sia recato dai carabinieri di Sant’Ilario per illustrare la situazione tossica e sporgere denuncia. Gli accertamenti dei militari hanno purtroppo confermato il racconto, e così si è proceduto verso il piccolo aguzzino. Il bullo quasi ogni giorno da circa un anno attaccava con continui insulti il compagno di scuola. Non perdeva occasione per offenderlo; in un’occasione lo ha colpito volutamente alla testa con un pallone. In altre occasioni, per metterlo in cattiva luce agli occhi degli altri compagni, il persecutore si sarebbe impossessato di alcuni oggetti di proprietà degli altri studenti, per poi riporli nello zaino della vittima e facendo credere che fosse stato lui a rubarli. Fino all’ultima aggressione, che ha avuto come teatro la fermata dell’autobus: l’adolescente ha visto venirgli incontro il bullo, il quale urlava il suo nome rivolgendogli insulti quali "sei furbo a scuola, fai delle scemenze", "sei stupido", ed altre offese.

La vittima lo ha ignorato, ma l’altro ha continuato a schernirlo; poi ha iniziato a tirargli lo zaino che teneva sulle spalle, per poi afferrargli una gamba facendolo cadere a terra, sul marciapiede , procurandogli sbucciature sul gomito, ginocchio e caviglie. Il povero ragazzino in seguito è anche stato portato al pronto soccorso per essere medicato. I carabinieri acquisita la denuncia ed il referto medico (prognosi di qualche giorno), hanno dato subito avvio alle indagini, supportate anche da testimonianze concordanti, ed infine hanno denunciato (ovviamente a piede libero) il ragazzo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.