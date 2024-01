Bullizzato al Convitto per un taglio di capelli. Tre ragazzi sospesi. E ora rischiano l’anno

Ci sono volute alcune settimane per completare il previsto iter. Ma alla fine sono stati disposti i provvedimenti di sospensione per tre dei giovani studenti che lo scorso ottobre avevano aggredito e ferito un loro compagno di quasi 14 anni, durante la ricreazione, in uno dei corridoi del Convitto Corso, in centro a Correggio.

L’episodio si era verificato il 27 ottobre. Ad avere la peggio era stato uno studente abitante nella cittadina, che frequenta la prima classe. Tutto sarebbe partito da una specie di scherzo, con la situazione poi degenerata. E in un attimo una decina di studenti si è ritrovata addosso alla vittima, col ragazzino che ha potuto far ben poco per difendersi. L’arrivo di un insegnante aveva messo fine al pestaggio. Ma solo pochi minuti più tardi, quando sono riprese le lezioni, il docente si è accorto del tredicenne sanguinante al volto, all’altezza della bocca. Ed erano scattati i soccorsi.

Successivamente, con il coordinamento del dirigente scolastico Luca Bassi, è stato avviato un accertamento interno, oltre le indagini affidate ai carabinieri di Correggio. Per quanto riguarda l’aspetto giudiziario, attraverso una formale querela presentata dai familiari della vittima, sono stati segnalati alle competenti autorità tre dei ragazzi protagonisti del violento episodio. Ma non si è fermata neppure l’indagine interna alla scuola, con tre giovani – probabilmente gli stessi individuati come tra i presunti aggressori – colpiti da un provvedimento di sospensione. Per due di loro si tratta di un provvedimento più "lieve", mentre per il terzo scatta la sospensione per un periodo di oltre 15 giorni, con la decisione che prevede il coinvolgimento diretto anche del consiglio di istituto. Si tratta di provvedimenti che rischiano di influire in modo netto anche sul voto finale della condotta, con la possibilità di ostacolare l’eventuale promozione all’anno successivo.

Il ragazzino picchiato, quella mattina di fine ottobre, era intervenuto in difesa di una coetanea, presa di mira da un altro studente. Poi sarebbe stato preso in giro per il suo nuovo taglio di capelli. Nel gruppo di ’bulli’ ci sarebbero stati suoi coetanei, ma anche studenti più grandi, delle classi superiori. Non si esclude che all’aggressione abbiano partecipato anche dei ragazzi già maggiorenni.

Di fronte agli sfottò, può essere che il ragazzino abbia in qualche modo reagito verbalmente, chiedendo al gruppo di smetterla di prenderlo in giro. Ma la situazione non si è affatto risolta, lasciando posto alla violenza. Poco dopo erano intervenuti i soccorsi per portare il tredicenne ferito in ospedale, dove era rimasto in osservazione fino al giorno successivo.