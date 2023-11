Bully Bully al teatro Asioli. Mentre impazza Peter Pan

Diversi appuntamenti con il teatro per ragazzi e famiglia sono in programma oggi nel Reggiano.

Al teatro Asioli di Correggio alle 17 va in scena "Bully Bully" del Maas Theater and Dance (foto) con Sue-Ann Bel e Sanne Bokkers, per ideazione e regia di Renè Geerlings. Cosa hanno in comune un bambino e un leader mondiale? Un leader ha voce in capitolo, mentre un bimbo deve fare tutto quello che gli viene detto. Un musical che racconto lo scontro clownesco tra due infantili leader mondiali che alla fine si incontrano, tra musiche, litigi e un lieto fine.

Al Novecento di Cavriago alle 11 e alle 16,30 spazio a "Peter Pan" della compagnia Factory, fra teatro d’attore, teatro fisico, video mapping. Peter Pan è la ricerca delle esperienze che ci fanno diventare grandi senza volerlo e troppo presto.

E "Peter Pan" va in scena anche al teatro San Prospero di via Guidelli a Reggio, oggi alle 17, nella versione del Teatro Distillato, con Elena Tirabassi, Matteo Bartoli, Fortuna Russo, Marco Rovacchi, Elisa Donelli. La scrittura di Elena Tirabassi evidenzia il conflitto goffo tra Capitano Uncino e Spugna.