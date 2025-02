Buon cibo, jazz e il rollio del battello. San Valentino romantico sul Po

La musica jazz e un prelibato menù per celebrare la giornata degli innamorati. Una serata all’insegna del romanticismo, del buon cibo e della grande musica, con scenario il suggestivo fiume Po.

Domani sera la motonave Stradivari, ancorata a Boretto, si trasforma in un jazz boat per celebrare San Valentino. "Moon River. Un viaggio in battello nel cuore del Jazz, sotto una luna d’argento" è il titolo dell’evento che promette di incantare gli ospiti con un connubio perfetto tra musica e atmosfera. La navigazione notturna accompagna una cena raffinata con specialità del territorio e un concerto jazz dal vivo con protagonista Elisa Aramonte, accompagnata dalla chitarra di Renato Podestà.

Il repertorio spazia tra brani jazz, swing e blues dedicati alla luna e all’amore, tra cui classici intramontabili come "Moonlight Serenade" di Glenn Miller, "Moon River" di Sarah Vaughan, "Blue Moon" di Billie Holiday e "Fly Me to the Moon" di Frank Sinatra. Per chi desidera prolungare il weekend, è possibile pernottare in un hotel 4 stelle nelle vicinanze.

Per prenotazioni e maggiori informazioni si può contattare il numero 335-5293930 o scrivere all’indirizzo mail navigazionefiumepo@gmail.com.