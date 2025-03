Buon compleanno Bach!

"Buon compleanno Johann Sebastian Bach!" è il titolo del concerto che questa sera alle 21 si tiene alla chiesa di San Francesco da Paola (in via Emilia all’Ospizio), nel programma della rassegna musicale Soli Deo Gloria, con la direzione artistica di Renato Negri. In programma brani di Johann Sebastian Bach, Alexandre Guilmant, Louis Vierne e Jacques -Nicolas Lemmens, interpretati all’organo da Wladimir Matesic. Il musicista è titolare della cattedra di organo al Conservatorio Frescobaldi" di Ferrara. Nato a Bologna nel 1969, ha studiato Organo, Composizione e Improvvisazione Organistica ai Conservatori e le Musikhochschulen di Piacenza, Bologna, Freiburg, Luzern e Rotterdam. Nel 1996 ha vinto il secondo premio al Concorso Organistico Internazionale "Rijnstreek" di Nijmegen, nel 2001 il primo premio al Concorso Organistico Nazionale Benedetto XIII di Gravina in Puglia e il 2° Premio al XXIV° Concorso Internazionale Bucchi di Roma.

Ingresso libero.