Buon compleanno Ligabue

Marco Ligabue oggi spegne 55 candeline e questa sera – dalle 21,30, con ingresso libero - insieme ad Andrea Barbi sul palco, e al suo pubblico, festeggia al Parco della Resistenza di Campagnola, in occasione dell’apertura della venticinquesima edizione de "Le Notti del Salame". Marco Ligabue porta in scena un format rinnovato dello spettacolo ispirato al suo libro "Salutami tuo fratello", che ha già conquistato oltre 200 teatri e piazze italiane, tra emozioni, sketch esilaranti e canzoni che raccontano l’anima della nostra terra.

Marco, quali sono i brani proposti e gli elementi dello spettacolo?

"Brani miei, ma non soltanto, eseguiti in acustica con la chitarra. Poi insieme ad Andrea racconteremo storie tratte dal libro. Molto di quanto avviene sul palco prende ispirazione dall’incontro con il pubblico che ci viene a trovare. Poi per rendere tutto più ironico e divertente, siccome siamo ambasciatori delle 44 eccellenze Dop e Igp dell’Emilia-Romagna, organizziamo giochi dove in palio ci sono questi prodotti. E devo dire che è una formula che piace tantissimo. Tant’è che siamo stati invitati all’Europarlamento di Bruxelles per rappresentare lo spettacolo e presentare in modo giocoso e in chiave pop le nostre eccellenze regionali".

È reduce dal suo primo concerto londinese. Com’è andata? "Un’esperienza straordinaria, nata in un modo incredibile. La comunità italiana a Londra ha saputo che avevo girato lì il video del mio brano ’Le canzoni inglesi’, ispirato e dedicato a un momento molto bello della mia vita, quando molto giovane avevo trascorso un periodo a Londra, la città che per me rappresentava la storia della musica che amavo. Così mi hanno invitato, organizzando un concerto allo storico locale Troubadour. Una serata di canzoni italiani e inglesi, con un pubblico non soltanto di origine italiana".

"Le canzoni inglesi" è un brano uscito lo scorso marzo, che si inserirà in un disco a cui sta lavorando.

"Esatto. Il disco, a cui sto lavorando, sarà pronto entro la fine dell’anno".

In studio di registrazione sta collaborando con lei suo nipote Lenny, batterista, figlio di suo fratello Luciano.

"Sì è con lui che lavoro in studio. Qualche sera fa ha poi sostituito il batterista della mia band e ci siamo divertiti tantissimo". In questo momento si sta alternando tra tour elettrici con la sua band e showcase dedicati al libro. Ci sono date reggiane?

"Sarò a Novellara il 19 luglio con lo spettacolo, mentre con la band la data più vicina in programma è il 26 giugno a Carpi".