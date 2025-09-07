Buon compleanno, Ludovico Ariosto. Oggi giorno di festa al Mauriziano

Si celebra l’anniversario della nascita dell’illustre poeta reggiano Ludovico Ariosto (nato l’8 settembre 1474), oggi al Mauriziano, storica dimora estiva dello stesso poeta, con visite guidate, racconti, letture, danze, laboratori e spettacoli.

Il complesso monumentale di Reggio ospita un ricco programma: si comincia oggi alle 10 con una visita guidata gratuita. Dopo i saluti istituzionali, previsti alle 11, la giornata entra nel vivo con Massimo Montanari e Alex Orlandini che guidano il pubblico alla scoperta delle storie del quartiere San Maurizio e del Rodano. Nel pomeriggio, alle 15, una nuova visita guidata all’edificio, oltre al laboratorio "Furiose Interazioni".

Alle 17 spazio a "L’Insolito Orlando", letture a cura della compagnia Teatro del Cigno e improvvisazioni teatrali con Mauro Incerti e Andrea Zanni. Alle 18.30, lo spettacolo musicale "Danza del Juego de Amor: amore profano e sacro tra Spagna e America Latina", con voce recitante e chitarre. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero e gratuito.

Inserito in un parco che ha come riferimento la villa aperta sulla campagna, nonostante le significative ristrutturazioni del Sei-Settecento Il Mauriziano mantiene l’impianto volumetrico cinquecentesco tipico della villa rinascimentale emiliana. Si caratterizza, infatti, per la pianta a base quadrangolare con un salone centrale passante sul quale si fonda l’asse di simmetria dell’edificio attorno a cui si articolano i vani laterali.

I recenti interventi di riqualificazione hanno riguardato la manutenzione straordinaria del verde del parco, il restauro scientifico e conservativo dell’arco monumentale d’ingresso e il restauro degli apparati decorativi dei cosiddetti tre Camerini (il Camerino dell’Ariosto, dei Poeti e degli Orazi), un tempo abitati dal poeta. Grazie a un progetto di valorizzazione tecnologica cofinanziato dalla Fondazione Tiche, è possibile effettuare una visita guidata immersiva in realtà virtuale ai dipinti restaurati. Il Mauriziano è aperto ogni sabato e domenica dalle 15 alle 19. Informazioni: www.musei.re.it.

Antonio Lecci