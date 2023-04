Buonanno torna in comunità

L’infinito rapporto tra Andrea Buonanno, 36 anni, senza fissa dimora, già ampiamente conosciuto alle forze dell’ordine e con conclamati problemi di tossicodipendenza, e la giustizia italiana si arricchisce di un nuovo capitolo. L’uomo, infatti, è stato fermato venerdì pomeriggio mentre stava passeggiando in via Emilia San Pietro. A bloccarlo una volante della polizia durante un normalissimo servizio di controllo del territorio. All’analisi dello stato dell’uomo da parte degli operatori emerge che Buonanno dovrebbe trovarsi ancora sottoposto a misura cautelare. Quella decretata dal giudice Sarah Iusto, il 25 gennaio, a seguito dell’ennesimo arresto (era stato sorpreso a rubare cinque punte di Parmigiano alla Coop del Meridiana) e conseguente direttissima.

Sarebbe evasione, ed è per questo che gli agenti lo hanno posto in manette e portato in cella. Perché il condizionale? Perché esiste la ragionevole certezza che la sentenza di gennaio sia divenuta irrevocabile e quindi la misura sia decaduta (ragion per cui Buonanno era in giro per Reggio), che tuttavia non è ancora suffragata da una prova documentale che sia in mano alle autorità di vigilanza e sicurezza. E’ quanto hanno appurato, ieri mattina, in tribunale, il difensore di fiducia del 36enne, l’avvocato Matteo Iotti, il pubblico ministero, Valentina Salvi, e il giudice Giovanni Ghini, durante la direttissima.

Il dottor Ghini, infatti, in sede di verbalizzazione, ha definito Buonanno "presente, libero in questo processo".

Il pm ha chiesto la convalida dell’arresto, l’avvocato Iotti si è rimesso a giustizia ma ha contestualmente chiesto l’accesso al giudizio abbreviato condizionato all’audizione della referente della comunità di recupero dove l’uomo stava scontando i domiciliari. Richiesta cui la Procura ha acconsentito e così pure dal giudice che ha fissato l’udienza per il 27 aprile.

Nessuna misura cautelare è stata applicata, tuttavia Buonanno è stato riaccompagnato in comunità, non essendovi ancora prova certa della sua remissione in libertà.

Nicola Bonafini