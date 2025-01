Buoni acquisto a chi è più ’green’. Ieri la consegna degli Ecosconti

Nuova consegna degli ecosconti ai cittadini protagonisti del progetto Ecoattivi a Novellara. Tra le buone azioni premiate c’è particolare attenzione per "Bike to work" l’iniziativa che premia quanti si recano al lavoro in bicicletta, evitando di utilizzare veicoli a motore per gli spostamenti quotidiani, a favore dell’ambiente. Novellara ha abbracciato il progetto dal 2018, con l’intenzione di stimolare i residenti a una presa di coscienza delle buone azioni in ambito ecologico anche attraverso una serie di premi distribuiti ogni anno. La consegna degli ecosconti, che possono essere usati nei negozi di Novellara che aderiscono all’iniziativa, si è tenuta ieri alla sala biblioteca del Comune, alla presenza del sindaco Simone Zarantonello, del presidente di Achab group, Paolo Silingardi (ideatore di Ecoattivi) e dell’assessore ad ambiente e mobilità Alberto Razzini.