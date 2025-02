Burani e l’infrastruttura: "C’è anche l’opzione zero. Sì a un tavolo con i sindaci"

Sul delicato dossier della futura diga di Vetto, interviene anche Paolo Burani, reggiano neoconsigliere regionale di Avs. Che nell’assise bolognese è diventato presidente della commissione 3: territorio, ambiente e mobilità. Quindi direttamente coinvolta sul tema.

Burani, andiamo subito al sodo: la Diga di Vetto Avs la vuole o no? "La nostra posizione è più che chiara, scritta nel programma di mandato di De Pascale, con il quale siamo in completo accordo; vi è delineato un quadro dettagliato sulla gestione delle risorse idriche. Un risultato significativo ottenuto grazie all’azione del mio partito è stata l’eliminazione di qualsiasi riferimento ai grandi invasi per concentrarci su interventi molto più attuali e mirati".

Tradotto dal politichese? "Che sugli invasi bisogna fare un po’ di chiarezza. Lo studio di fattibilità che si sta portando avanti, serve per valutare diverse ipotesi progettuali, comprese localizzazioni e dimensioni dell’invaso della Val d’Enza. Ma anche l’opzione zero, ovvero la possibilità di non realizzare alcun intervento di questo tipo".

Quindi cosa sorgerà in Val d’Enza? "Al momento, non ci sono elementi di novità per poter esprimere valutazioni. I risultati dello studio saranno disponibili probabilmente a giugno e, una volta pubblicati, dovranno essere oggetto di un dibattito pubblico con tutti i soggetti, come prevede il programma. Come presidente della Commissione Ambiente, mi farò promotore di questo confronto".

Se prevalesse l’opzione zero come si interverrà allora sulla situazione idrica della zona del reggiano e del parmense? "Tra le priorità individuate figurano il risparmio idrico, la riduzione delle perdite nelle reti idropotabili e irrigue, l’uso di cave dismesse come bacini di accumulo, la ricarica delle falde acquifere, la de-impermeabilizzazione del suolo. Inoltre, si punta a potenziare il riutilizzo delle acque reflue depurate. La commissione lavorerà proprio su questo e da lì passeranno tutti gli atti. Attiveremo poi tavoli tecnici con i sindaci, le autorità competenti e i Consorzi di bonifica, per bilanciare domanda e disponibilità idrica. In questo contesto, e fermo restando gli esiti dello studio citato, sarà valutata anche la possibilità di realizzare invasi, con un approccio diverso rispetto al passato".

Le prese di posizione di alcuni esponenti di Avs, come Duilio Cangiari a Reggio, fanno pensare a una spaccatura nella maggioranza di centrosinistra in Regione. "Nessuna spaccatura. Con Cangiari siamo al lavoro sui territori, facendo da sponda al nostro lavoro in Regione".

Il ministro Salvini ha sparato ad alzo zero contro l’autorità del bacino del Po. E la Lega adombra una sorta di volontà politica per remare contro la diga di Vetto. "La volontà di Salvini è chiara: accelerare sulle dighe in Emilia Romagna è strumento di altro disegno: utilizzare le grandi opere per reagire alla crisi di consenso che sta avendo. Il suo ministero non sta mettendo risorse per le opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento delle reti idriche e irrigue che sono quelle che servono, fattibili e che si possono fare subito. E’ poi in atto un tentativo di deregolamentazione edilizia per aumentare la cementificazione del suolo. Dobbiamo invece evitare colpi di mano di questo tipo da parte di Salvini. Abbiamo sostenuto e voluto, come Europa Verde, un documentario ‘La Valle Ferita’, che presenteremo domani sera alle 21 al Corso, dove raccontiamo proprio gli effetti della crisi climatica e del dissesto idrogeologico in Val d’Enza".