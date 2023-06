Burattini a S.Ilario Le canzoni di Sugar a Quattro Castella

Al centro culturale Mavarta, a Sant’Ilario, stasera alle 21,30 la rassegna Baracca e burattini propone "… E vissero felici e contenti" coi burattini di Daniele Cortesi. In questa classica fiaba, l’arrogante principe Korvak pretende di sposare la bella principessa Dolcelacrima, innamorata però del mite pastore Bellafronte. Ad aiutare Korvak nel mettere in atto le sue losche trame, saranno il fedele consigliere Mortimer, la strega Micillina ed il lupo parlante Crudelio. Provvidenziale sarà l’intervento di Gioppino Zuccalunga. Alla fine Bellafronte riuscirà infine a sposare la sua amata. Stasera alle 21 in piazza a Quattro Castella il concerto di Canne da Zucchero, tribute band che propone i successi di Zucchero. Ingresso a 10 euro.