Burattini al circolo Pigal. Il principe Aghinolfo al S.Prospero

Oggi doppio spettacolo, alle 15 e alle 17,30, al circolo Pigal di via Petrella con il Teatro Umbro dei Burattini a proporre "Il Piccolo Principe. Viaggio tra i pianeti", tratto dalla celebre fiaba di Antoine de Saint-Exupéry, che insegna ai più piccoli il valore dell’amicizia e del rispetto per l’altro, i principi dell’inclusione e la capacità di ritrovare il bambino che si trova nascosto in ognuno di noi. Lo spettacolo narra di un aviatore atterrato d’emergenza nel deserto del Sahara, lontano da ogni forma di civiltà` senza scorta di viveri e d’acqua. Qui incontra un bambino, biondo e bellissimo: il Piccolo Principe.

Al teatro San Prospero, in via Guidelli, oggi alle 17 va in scena "Il Principe o Aghinolfo" di e con Filippo Borghi. La fiaba racconta la vicenda del principe Aghinolfo, a cui viene insegnato che l’unico modo per essere felice e potente è quello di innamorarsi di una principessa dalla bellezza estasiante...