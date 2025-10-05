Burattini e tradizione a Guastalla. Arte e gastronomia per ‘RaduPo’

Burattini e tradizione al lido Po, solidarietà, spettacoli e moda a Pieve. Oggi a Guastalla non mancano gli eventi per poter trascorrere una giornata tra animazioni e gastronomia. Al lido Po prosegue il RaduPo, il raduno di burattini e burattinati, ancora una volta nel ricordo di Otello Sarzi. Perché i burattini sulle rive del Grande Fiume? Il Po, da sempre luogo di aggregazione e di ispirazione, si sposa perfettamente con l’arte dei burattini, figlia delle più autentiche tradizioni popolari legate alla storia delle genti padane che abitano su entrambe le sponde del fiume. Oggi alle 11 è in programma l’assemblea dei burattinai, mentre dalle 16 vengono proposti gli spettacoli, con ingresso libero.

Tra via Pieve e piazza Soragna, invece, si svolge ’Pieve in Rosa’, evento comunitario e benefico per diffondere la cultura della prevenzione del tumore al seno e raccogliere fondi per iniziative sanitarie locali. In mattinata aprono i banchetti espositivi e di associazioni locali, una mostra artistica, oltre all’iniziativa di pulizia di varie zone di Pieve a cura del gruppo PlasticFree Guastalla, con raccolta di mozziconi e altri rifiuti. Nel pomeriggio la Miciomerenda alla Casa museo Elena Guastalla, gnocco fritto, esibizione di Armonia scuola di danza, sfilata di moda, alle 18 musica e aperipizza con i Postal Market. Si aggiunge il pranzo solidale della Pro loco all’Osteria di Re Serpo in piazza Matteotti, in centro a Guastalla (prenotazioni: 339-8902969 WhatsApp).

a. le.