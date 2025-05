Burattini raccontano la Resistenza

La Resistenza raccontata dai burattini. Successo a Guastalla per "Siom nueter" messo in scena nei giorni scorsi a palazzo ducale, per raccontare ai bambini la storia, in modo divertente. Lo spettacolo allestito dalla compagnia Teatrino dello Sguardo è ispirato a due storie partigiane realmente accadute, messo in scena da Sara Goldoni. Le storie proposte hanno in comune la forte capacità partigiana di agire con prontezza, usando dei mezzi semplici e tentando di non usare le armi, ma sfruttando la disattenzione e la boriosa "finta sicurezza" dei nazifascisti. L’elemento che conquista è lo smacco dei nazisti e dei fascisti davanti a tutto il paese, smacco che infonde forza e coraggio alla gente, nonostante le grosse difficoltà. Il repertorio della compagnia prevede la fiaba popolare, ma anche pantomime un po’ visionarie.