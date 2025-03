Burocrazia troppo lenta. La minoranza insorge: "Parleremo col Prefetto"

Burocrazia comunale lenta, la minoranza consiliare valuta di segnalare la situazione al Prefetto. I cittadini e i liberi professionisti hanno segnalato al gruppo ‘Impegno per Canossa’ "ritardi e mancate risposte alle richieste inoltrate allo Sportello edilizia ed urbanistica del Comune. Alfredo Gennari ed i suoi consiglieri si sono attivati inoltrando "una richiesta scritta alla Responsabile del Settore per avere informazioni, per poter intervenire adeguatamente".

I rallentamenti "generano danni per l’economia del paese, per questo stiamo valutando di segnalarli al Prefetto, affinché fornisca supporto per superare questa grave situazione che riteniamo politicamente e concretamente di estrema gravità: non si garantiscono risposte dovute in sfregio a legalità e trasparenza in un settore delicato e importante". Secondo l’opposizione "eventuali riunioni personalizzate solo con alcuni per risolvere i singoli problemi confliggono con i principi di trasparenza e imparzialità di una Pubblica Amministrazione". La situazione sarebbe legata anche "all’esodo di dipendenti comunali professionalizzati, esperti e motivati. Avevamo chiesto una Commissione specifica".

f.c.