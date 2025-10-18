Bus, autisti arrabbiati: "Seta cerca di fermare il blocco degli straordinari"

Seta è ricorsa alla Commissione di Garanzia Sciopero nel tentativo di bloccare la protesta dei suoi autisti con il blocco degli straordinari. "Autisti che Seta ha portato alla disperazione e all’esasperazione, trattandoli in un modo che non ha precedenti in una grande azienda pubblica del trasporto locale". Così Gaetano Capozza, leader di Fit Cisl Reggio Emilia, prende posizione, dopo la breve comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali da parte di Seta, decisa a impedire che nelle giornate del 20, 21 e 22 ottobre gli autisti possano intraprendere la loro azione di lotta.

"Sono gli stessi autisti – dichiara Gaetano Capozza della Fit Cisl reggiana – che Seta ha portato all’esasperazione, trattandoli in un modo che non ha precedenti in una grande azienda pubblica del trasporto locale". E ancora: "Lascia sgomenti e senza parole la decisione autoritaria di Seta di silenziare con il pugno di ferro la richiesta di dignità del suoi autisti", prosegue Capozza.

Per la Cisl Emilia Centrale, "la protesta legittima degli autisti andrebbe risolta col dialogo e con le risposte concrete ai lavoratori. L’arroganza non serve. Oggi è un brutto giorno per i diritti dei lavoratori, crediamo che i soci pubblici di Seta, a cominciare dal Comune e dalla Provincia di Reggio, abbiano il dovere di intervenire pubblicamente a supporto degli autisti e di un servizio che sta facendo acqua da tutte le parti, come sanno bene gli utenti".

Sulle tensioni in atto tra azienda e lavoratori, che si sono inasprite riguardo il ricorso ai gettonisti, interviene anche la Filt Cgil. "Con la questione dei gettonisti l’azienda ha sbagliato, sia nel metodo sia nel merito: è stato un brutto passo falso – spiega Giuseppe Ranuccio della Filt Cgil – perché mentre si procede alla stesura di un accordo quadro per provare a uniformare le condizioni economiche dei contratti esistenti in Seta, l’azienda non ha mai fatto nessun accenno preventivo all’eventualità di usare lavoratori in somministrazione provenienti da altre regioni, in barba alle buone relazioni sindacali, non paventando questa eventualità nemmeno nelle sedi istituzionali. Da troppo tempo si gira intorno ai problemi che si sono accumulati nel corso degli anni: l’accordo unico può essere la risposta utile a recuperare le distanze fra vecchi e nuovi assunti, oltre che per sanare le problematiche legate ad una normativa insana. Siamo a un bivio importante, dove l’accordo quadro dovrà essere finanziato e le risposte dovranno arrivare dall’azienda e dalle proprietà".

E il sindacalista conclude: "Gli autisti di Seta sono arrabbiati. E hanno ragione di esserlo. Sono il motore, con il loro lavoro, del trasporto pubblico della città di Reggio e della provincia, mentre ricevono salari assolutamente non adeguati all’orario di lavoro, all’impegno e alla responsabilità e professionalità richiesta".