Bus, camion e ora auto fuori strada

Dopo l’autobus e un camion, pure un’autovettura è finita fuori strada nel tratto di Provinciale che collega Correggio a Rio Saliceto, più o meno nello stesso punto della carreggiata.

L’altra sera, infatti, un’autovettura ha sbandato al confine tra i due Comuni, fra via Campagnola e via San Lodovico, per fortuna senza conseguenze di rilievo per la persona che era al volante.

Il punto della sbandata è nella stessa zona in cui nei giorni scorsi si sono registrati altri simili incidenti: lunedì pomeriggio un autobus di linea è finito nel fossato con una sessantina di passeggeri a bordo. Anche in questo casi i traumi riportati da alcuni dei viaggiatori sono risultati lievi. E il giorno dopo ancora una interruzione del traffico, per diverse ore, dopo una simile sbandata di un camion con un container al traino, avvenuta in un tratto di strada recentemente oggetto di lavori.