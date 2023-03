Bus e sicurezza, Seta vedrà online che succede a bordo

In caso di pericolo, l’autista dell’autobus azionerà un pulsante che permetterà alla centrale operativa di Seta di vedere in diretta cosa accade sul mezzo e di allertare, nel caso, le forze di polizia.

È stato siglato ieri mattina il protocollo d’intesa per l’uso dei sistemi di videosorveglianza presenti a bordo di tutti gli autobus Seta in servizio sulle reti urbane ed extraurbane. Il patto è stato firmato dal prefetto Iolanda Rolli, dal presidente di Seta Antonio Nicolini e dall’amministratore di Agenzia per la Mobilità e Stefano Riva.

I sistemi di videosorveglianza sono già presenti su tutta la flotta Seta in servizio nel bacino provinciale (circa 270 mezzi), ed equipaggeranno anche tutti i nuovi bus. Ciascun sistema di videosorveglianza prevede un numero di telecamere installate a bordo degli autobus a seconda delle dimensioni del mezzo, registrazione continua e conservazione delle immagini acquisite nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy e delle norme di diritto del lavoro, attivazione delle stesse telecamere con allarme manuale azionato dall’autista o automatico azionato da sensori di movimento.