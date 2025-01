Bus esploso alla stazione Mediopadana di Reggio Emilia: quali sono i danni

Reggio Emilia, 26 gennaio 2025 – “Non ci sono danni strutturali, ma solo vetri rotti e profilature che aggiusteremo al più presto”. Lo fa sapere Rfi – Rete Ferroviarie Italiane riguardo allo spaventoso incidente di venerdì pomeriggio davanti all’ingresso della Mediopadana dove un autobus di Seta alimentato a metano si è schiantato contro la pensilina delle ‘vele di Calatrava’ per poi esplodere.

“La prossima settimana quantificheremo i danni”, puntualizza Rfi che ieri mattina a tempo record aveva già reso pienamente accessibile l’ingresso dell’hub, ripulendo i detriti. Insomma, è andata di lusso. In primis per le lievi conseguenze alle persone.

Due i feriti: il conducente che è uscito praticamente illeso seppur in stato di choc dall’abitacolo e portato all’Arcispedale Santa Maria Nuova per accertamenti. Il conducente, 57 anni, è stato dimesso ieri con una prognosi di due giorni e tanto spavento. Medicata direttamente sul posto una donna, che si trovava lì nei pressi del bus, tagliata ad una mano dai vetri dei finestrini deflagrati dopo lo scoppio. Il mezzo di trasporto pubblico era vuoto, altrimenti sarebbe potuta essere una strage.

Così come non ci sono stati danni rilevanti alla struttura di pregio dell’archistar, intaccata solo per alcune profilature nella parte alta della pensilina all’ingresso della stazione alta velocità e alcuni vetri rotti che saranno presto sostituiti.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 18. Stando a quanto ricostruito, il bus era giunto nel parcheggio facendo scendere i passeggeri, poi – complice anche il fatto che manchi una corsia dedicata al tpl (i sindacati ieri hanno avanzato l’istanza) e che spesso diverse auto sostino qui ‘abusivamente’ aspettando chi scende dal treno – si è spostato verso gli stalli dedicati a taxi ed Ncc. Poi qui si sarebbe accostato troppo verso la pensilina, nella sua parte più bassa, incastrandosi e provocando l’esplosione delle bombole a metano posizionate sul tettuccio proprio sopra la parte anteriore dell’autobus.

“Sembrava una bomba”, hanno urlato diverse persone che si trovavano lì in stazione, come testimoniano anche diversi video circolati in rete.

dan. p.