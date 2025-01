Bus in stazione, sos pensilina: "Disagi per utenza al freddo"

Una messa in sicurezza e un riordino del piazzale della stazione ferroviaria di Brescello. La richiesta arriva dagli utenti del servizio di trasporto con bus navetta che collega il paese reggiano a Viadana di Mantova, che garantisce il collegamento tra i due centri tra Emilia e Lombardia, soprattutto per gli studenti e i lavoratori che ogni giorno si spostano tra le due province, collegati inoltre con la linea ferroviaria Parma-Guastalla-Suzzara. I pendolari segnalano come "l’autobus non parte più dalla stazione Tper-Trenitalia, in quanto mancherebbe lo spazio per effettuare la manovra in strada per tornare indietro spesso a causa del parcheggio selvaggio di altri veicoli, ma dalla fermata di viale Venturini".

I passeggeri diretti a Viadana che scendono dal treno devono dunque percorrere a piedi alcune centinaia di metri e attendere il bus in un strada, in un punto non protetto da alcuna pensilina. In inverno col freddo, così come quando piove, il disagio è notevole. Sono numerosi gli studenti che dalla Bassa reggiana raggiungono le scuole superiori di Viadana, così come non mancano i pendolari che usano l’autobus navetta. Ci sarebbe la possibilità di attendere in stazione, ma si rischia di perdere l’autobus se non si è abbastanza rapidi a raggiungere a piedi la fermata. I pendolari hanno già chiesto l’interessamento alla questione dei sindaci di Brescello e Viadana, affinché possa essere regolamentata la sosta nel piazzale della stazione, permettendo la manovra agli autobus, che così potrebbero arrivare fin davanti alla struttura ferroviaria.

a. le.