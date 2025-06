Bus, nuovi biglietti con il Qr code

I biglietti dell’autobus in formato cartaceo (utilizzabili fino al 31 agosto) cedono il testimone ai nuovi titoli con Qr code. La novità interessa al momento tutti i biglietti cartacei di corsa semplice Urbani e a Zone, a breve anche i biglietti comitiva e il biglietto multicorsa urbano 12 corse. Con i nuovi biglietti con Qr code non cambiano le tariffe né la validità oraria e zonale; cambia solo la modalità di convalida: si utilizzano i validatori verdi già presenti su tutta la flotta Seta, gli stessi che consentono il pagamento con carte di credito e bancomat. Per ‘timbrare’ il biglietto è sufficiente posizionarlo - con il Qr code rivolto verso l’alto - sotto al lettore ottico.