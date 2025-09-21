"Bus, ragazzi ammassati e traffico folle: al Polo Rosselli siamo al limite"

"Ogni giorno i nostri figli vivono una vera e propria Odissea per andare e tornare da scuola". A raccontare la situazione che coinvolge ogni giorno centinaia di studenti che frequentano il polo di via Fratelli Rosselli, è la madre di uno studente dello Zanelli-Secchi. Il notevole aumento dei ragazzi causato dal trasferimento dei 400 studenti provenienti da via Makallè non sembra essere stato supportato da un maggior numero di mezzi a loro disposizione. Le situazioni più critiche si verificano sulle linee 4 e 22 che collegano il polo al Cim e su cui si concentrano la maggior parte dei ragazzi.

"Non è accettabile che i nostri figli vengano abbandonati alle fermate. Paghiamo un servizio che non funziona, e i ragazzi non riescono nemmeno ad arrivare in tempo a scuola". Ci viene infatti raccontato la mattina diversi studenti sono impossibilitati a salire sugli autobus in quanto già pieni prima completare il giro delle fermate, come avviene sulla tratta Poviglio-Castelnuovo-Cadelbosco. "Questo provoca poi una reazione a catena, con i genitori che sono costretti ad accompagnare i figli in auto, causando più traffico che impedisce agli studenti di arrivare puntuali a lezione".

E se già all’andata la situazione è più che complessa, il vero caos si scatena al termine delle lezioni: "Mio figlio mi racconta di scene da inferno dantesco con studenti che sono costretti a correre ed ammassarsi sui pochi mezzi presenti". Il tutto acuito anche dai tempi di attesa, con autobus che arrivano tempo dopo la campanella. "Così si creano situazioni pericolose: ci sono studenti che invadono le carreggiate riservate ai mezzi per poter salire in tempo, bus dove sono costretti a stare quasi uno sopra l’altro". Più corse, autobus più capienti e una miglior pianificazione sono quindi le richieste dei genitori all’Agenzia per la Mobilità. Nel frattempo, c’è già chi pensa di agire per vie alternative: "Conosco genitori che stanno valutando di presentare un esposto ai carabinieri: temono un incidente".

Matteo Pignagnoli