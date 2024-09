Caos trasporti a Reggio Emilia, il bus è troppo pieno e non si ferma: il video

Reggio Emilia, 28 settembre 2024 – Non si fermano le segnalazioni riguardo al caos del trasporto pubblico nelle prime settimane di scuola, tra autobus sovraccarichi e corse saltate, con Seta – il gestore del Tpl – sotto accusa. E spunta anche un video (girato il 19 settembre scorso alle 13) per documentare i disservizi. Le immagini ritraggono la richiesta delle studentesse alla fermata di Via Costituzione di salire sull’autobus ma il bus 71, l’unico utile per il rientro degli studenti verso Campegine, è troppo pieno. Quindi gli studenti non vengono fatti salire.

Autobus troppo pieno, studentesse restano a terra alla fermata di Via Costituzione a Reggio Emilia: alcuni fermo immagine del video

Una mamma di una studentessa che frequenta il liceo Moro in città, che vuole restare anonima, insorge: “Mia figlia per quattro giorni di fila non ha potuto prendere l’autobus perché troppo affollato per caricare altri studenti. Come tutti gli anni, in questi primi giorni di scuola è iniziata l'odissea Seta. Per quattro giorni su quattro la ragazza non è stata caricata sul bus di rientro numero 71, che è l'unico utile per il rientro”.

E ancora: “Capisco che il problema presenza mille sfaccettature ma credo che sia doveroso per chi gestisce il servizio pubblico, fare un distinguo tra le corse urbane e extraurbane. I nostri ragazzi hanno solo quel mezzo per tornare a casa e non prenderlo significa non tornare proprio a casa. C’è solo quell’autobus a quell’orario per rientrare. Ho passato gli scorsi tre anni a combattere senza alcun successo: presentare reclami scritti alla Seta non ha prodotto il benché minimo risultato ma in compenso ho dovuto prendere svariati permessi dal lavoro per poter recuperare la ragazza all'ultimo, con la costante angoscia e incertezza che la ragazza possa rimanere a piedi”.

A prendere le parti della cittadina, il consigliere comunale di Coalizione Civica, Dario De Lucia: “La signora mi ha scritto per la situazione della figlia perché aveva visto che c’eravamo già occupati del tema. Dopo questo articolo auspico che Seta ci contatti per risolvere il problema, come successo in passato accompagnerò la cittadina all’incontro. Voglio essere chiaro: il problema del trasporto pubblico è dovuto alla mancanza di autisti e all’esigenza, viste le forze in campo, di meglio incastrare gli orari di entrata e uscita delle scuole così da evitare di creare i bus sovraffollati. Per la pianificazione dei servizi basta che amministratori, scuole e servizio trasporti si parlino. Per aumentare le corse serve che si investa davvero sul trasporto pubblico, non c’è carenza di mezzi ma di personale. Assumere gli autisti, nel rispetto del contratto nazionale, con un livello buono e migliorare l’accordo integrativo aziendale è una direzione da perseguire”