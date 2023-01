Busana dice addio ad Anita Casanova

È mancata all’affetto dei suoi cari Anita Casanova ved. Canedoli (nella foto) di anni 93 che lascia i figli Angela (edicolante di Busana), Vilma e Sandro, il genero e la nuora, gli amati nipoti Davide, Martina e Federico (presidente Croce Verde di Busana), parenti e amici. Ieri sera è stato recitato un rosario nella chiesa di S. M. Maddalena di Busana e oggi alle 15, con partenza in auto dall’abitazione dell’estinta in via della Libertà 10, si svolgeranno i funerali nella chiesa parrocchiale di San Venanzio di Busana. Al termine dell’onoranza funebre il feretro sarà accompagnato al cimitero locale per la tumulazione. La famiglia ringrazia anticipatamente tutti coloro che parteciperanno alle esequie. Non fiori ma offerte alla Croce Verde di Busana. Con la scomparsa di Anita Casanova se ne va un pezzo di memoria del secolo passato quando in montagna si conduceva ancora una vita di relazioni collaborative ed umane. Anita, ultima di sei fratelli nata nel 1929 a Giardino di Ligonchio, un borgo che oggi è completamente disabitato, da giovane, come molte sue coetanee, era andata a servizio presso famiglie facoltose di Genova. Poi si è sposata a Busana dedicandosi alla famiglia e al lavoro, prima nella gestione della storica cooperativa di Busana, poi come dipendente comunale. Ha lavorato molti anni nella scuola di Busana come bidella, cuoca della mensa ca e accompagnatrice degli alunni in autobus.

s.b.