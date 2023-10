Busana, guardia medica addio: "E ora i sindaci si lamentano?"

È lotta sulla soppressione della Guardia Medica di Busana, avvenuta lo scorso 2 ottobre. "Disattenzioni e ipocrisie costituiscono il contenuto della lagnanza dei Sindaci dell’Unione Montana rivolta all’Ausl di aprire un confronto per rivedere la scelta di sopprimere la guardia medica a Busana". Così attacca il gruppo consiliare di minoranza Vivere Ventasso il quale ricorda che fin dal tempo della precedente amministrazione a Ventasso si era ipotizzato un riordino della medicina territoriale in montagna con la proposta di una Casa della Salute o Comunità a Busana, in cui avrebbero trovato sede l’assistenza domiciliare integrata e i medici di base di Ventasso, per non lasciare sguarniti gli ambulatori nelle varie municipalità. "A questo progetto l’amministrazione allora in carica ha espresso parere contrario, limitandosi ad avviare l’accorpamento su Busana degli operatori del servizio di assistenza domiciliare".

La riorganizzazione dei servizi, compresa la guardia medica, secondo il gruppo di minoranza, restava uno dei punti di attenzione per l’Ausl che nella conferenza territoriale provinciale del 22 giugno 2023 portava la proposta di un servizio di guardia medica con soli 2 punti in montagna, uno a Castelnovo Monti e l’altro fra Ventasso e Villa Minozzo, rimettendo la scelta per quest’ultimo punto al Comitato del distretto montano (Sindaci e Direzione Ausl).

A fine settembre durante un Consiglio dell’Unione il consigliere Paolo Bargiacchi ha sollevato il problema evidenziando che "a Ventasso veniva scippato il presidio e che, di questo passo, la montagna veniva depauperata di servizi primari, essenziali per i cittadini come quello sanitario. E dopo che i Sindaci, compreso quello di Ventasso, hanno capito la gravità della situazione, non hanno trovato di meglio che affidare la loro lagnanza a un comunicato per riaprire il confronto con l’Ausl al fine del ripristino del punto di Guardia Medica di Busana". s.b.