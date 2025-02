Busana, nuovi volontari per la Protezione Civile

Quando la solidarietà chiama, la provincia reggiana risponde sempre presente. Domenica scorsa presso la sede Associativa "Franco Correggi" di Busana (comune di Ventasso) della Croce Verde Alto Appennino, si è svolto il corso teorico per Operatore di Colonna Nazionale dí Protezione Civile, ovvero personale che si attiverà in tempi rapidi per gli interventi in emergenza, con i nuovi futuri volontari che saranno a disposizione sia per la sezione nazionale che regionale di Anpas.

Al corso hanno partecipato cinquanta volontari di cui circa quaranta dell’Associazione del Crinale reggiano e dieci appartenenti a Croce Verde Villa Minozzo e alla Pubblica Assistenza di Castelnovo Sotto.

Al termine della giornata, come da consueta ospitalità montanara reggiana, è andato in scena un momento conviviale con un buffet offerto in parte dal caseificio Pascoli Alti e dal Forno di Cinquecerri.

