Buste paga più pesanti per i dipendenti Italgraniti. I dipendenti approvano all’unanimità il contratto

Rinnovato il contratto all’Italgraniti Group di San Martino in Rio, che avrà validità fino al giugno 2016. Un accordo che interessa 150 lavoratori, votato all’unanimità dalle assemblee dei dipendenti. Sul fronte salariale si incrementa "l’indennità Itg" che ha carattere definitivo e strutturale, che aumenterà di 34,50 euro da gennaio, per raggiungere i 133,5 0 euro mensili. Il premio di partecipazione annuale potrà arrivare nel triennio fino a 1430 euro e saranno aumentati da gennaio l’indennità casa-lavoro e il contributo mensa a carico azienda. Sul versante dei diritti individuali il tema della salute e sicurezza conferma la massima attenzione delle parti per migliorare la prevenzione e ridurre il rischio di incidenti. Incentivati inoltre la formazione ed il miglioramento delle competenze professionali dei lavoratori, in una fase di grande trasformazione tecnologica mirata a favorire il ricambio generazionale e la salvaguardia occupazionale. Previsti anche un giorno di permesso retribuito aggiuntivo per gravi problemi di famiglia (art. 4 legge 53/2000) e due mezze giornate di permesso retribuito per accompagnare a visite o esami i figli fino a 14 anni di età.