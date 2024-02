Butta a terra anziana e la rapina

L’ennesimo fatto di violenza nel cuore della città. Questa volta accaduto in un punto che raramente finisce al centro delle cronache: la galleria commerciale tra via Crispi e vicolo Trivelli.

A darne notizia è la polizia. Nel pomeriggio di domenica 28 gennaio, operatori della squadra Volanti di Reggio Emilia sono infatti intervenuti presso la galleria commerciale tra via Crispi e vicolo Trivelli del centro cittadino per una segnalazione che era arrivata da donna di settantanove anni.

La signora poco prima ha raccontato agli agenti di essere stata avvicinata alle spalle da uno sconosciuto che spingendola sulla schiena l’ha fatta rovinare a terra, provando poi a strapparle la borsa.

La signora, nonostante l’età, ha tentato di resistere all’azione del giovane che, però, è riuscito comunque a impossessarsi della borsa e a darsi alla fuga.

Gli operatori delle Volanti giunti sul posto hanno subito prestato assistenza alla coraggiosa 79enne che veniva trasportata al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie, e, sulla base delle descrizioni fornite dalla vittima, immediatamente si sono messi alla ricerca del giovane che poco dopo, infatti, è stato rintracciato non lontano dal centro. Il 29enne, pertanto, è stato accompagnato in questura per i necessari accertamenti, al termine dei quali veniva tratto in arresto per rapina aggravata. Al termine degli adempimenti di rito il 29enne veniva tratto in arresto per l’ipotesi di reato di rapina aggravata e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.