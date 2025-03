Butta via il contatore: il gas così era gratis

Pur di non pagare il gas ha attuato un’operazione pericolosissima e illecita: manomesso e rimosso il contatore della propria utenza, per poi creare un "bypass" artigianale con un tubo flessibile in plastica e con raccordi in plastica non omologati per l’erogazione domestica. Ma l’allaccio abusivo è stato scoperto da operai addetti alla manutenzione, che hanno denunciato ai carabinieri la manomissione. L’abusivo sarebbe un 69enne residente in Val d’Enza che, in modo ladresco, ha fatto avverare un sogno che moltissimi accarezzano: non pagare bollette. Pare non lo facesse da tre anni… Ora deve rispondere di furto aggravato e continuato, e probabilmente gli arriverà una bolletta da Guinness dei Primati con gli arretrati. La vicenda è venuta alla luce quando personale tecnico di Ireti Gas durante un intervento hanno notato che un contatore era stato rimosso ed al suo posto era stato montato il "bypass" che consentiva un prelievo irregolare. Il contatore non è nemmeno stato rinvenuto nelle immediate vicinanze. La modifica immetteva il metano nell’abitazione del 69enne, evitando la quantificazione dei consumi. E dunque di avere zero spese in bolletta. Da qui la denuncia da parte di un responsabile dell’azienda ai carabinieri di Quattro Castella. Immediate indagini dei militari che, l’altra mattina, si sono recati a casa dell’uomo insieme agli operatori di Ireti che hanno rimosso l’impianto fai-da-te e messo in sicurezza la zona. Le verifiche dei carabinieri hanno permesso di individuare il presunto responsabile del furto nel 69enne, denunciato alla Procura. Ireti ha documentato che l’ultimo consumo rilevato dal contatore risaliva all’anno 2022; il danno subito dalla azienda è ancora da quantificare.