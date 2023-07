Butta via la cassetta postale del vicino Il reato è prescritto: assoluzione

Un 43enne è stato assolto dall’accusa di aver staccato la cassetta postale del vicino. Il verdetto, emesso dal giudice Maria La Nave, riguarda un 43enne finito a processo per danneggiamento, in relazione a furto, aggravato dall’averlo commesso su un bene esposto per necessità al pubblico servizio. I due vicini avevano concordato di installarla sul muretto in condivisione, nella casa in zona San Maurizio. Poi i rapporti si sono deteriorati: il 43enne ha tagliato il palo su cui era alloggiata la cassetta e l’ha buttata nel cortile dell’altro. Il vicino ha avvisato la polizia e ha sporto denuncia. In tribunale, l’imputato aveva confessato la responsabilità per quella condotta, datata 15 ottobre 2015, parlando di rapporti di cattivo vicinato.

È emersa un’altra circostanza, non contestata ma che ha contribuito a inasprire i rapporti: l’avvocato Italo Rovali, che assiste il proprietario della cassetta divelta, aveva inviato una lettera a colui che poi è stato processato, per invitarlo a trovare un accordo. Ma la risposta a quella richiesta di mediazione fu sconcertante: il padrone di casa si ritrovò quella missiva rispedita al mittente, ai piedi della cassetta postale, con escrementi sparsi sopra.

Per l’imputato, difeso dall’avvocato Francesca Frontera, il pm ha chiesto il non doversi procedere per prescrizione.

"La giustizia non è stata tempestiva: se anche impugnassi la sentenza, la prescrizione scatterebbe tra pochi giorni. Attendo di leggere le motivazioni per capire come mai il giudice non abbia riconosciuto la cassetta come esposta al pubblico servizio – dichiara l’avvocato Rovali – È vero che la difesa ha sostenuto che il muro era di proprietà, ma il posizionamento della cassetta era stato concordato. Inoltre la polizia di Stato uscì per il sopralluogo, ma nel verbale non si fa parola dell’accaduto e gli agenti poi sentiti come testimoni non ricordavano più nulla. Il mio assistito è molto amareggiato".

al.cod.